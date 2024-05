Tibidabo

Spaans pretpark legt laatste hand aan 52 meter hoge vrijevaltoren

Een pretpark in de Spaanse stad Barcelona opent binnenkort een vrijevaltoren van 52 meter hoog. Attractiepark Tibidabo, gelegen op een enorme heuvel, legt momenteel de laatste hand aan Merlí: een drop tower van fabrikant Funtime. Een YouTube-video toont hoe een 8 meter hoge lichtgevende ster bovenop de constructie wordt gehesen.

De naam Merlí verwijst naar tovenaar Merlijn. Per rit is plek voor 24 personen. De toren is al van ver te zien. Tibidabo spreekt over "het beste uitzicht van Barcelona", ruim 500 meter boven zeeniveau. Er werd 2,4 miljoen euro geïnvesteerd in de toevoeging.

De voorbereidingen namen zo'n drie jaar in beslag. Op de locatie was eerder een top spin met de naam Hurakan te vinden. Het is niet voor het eerst dat Tibidabo een vrijevaltoren neerzet. In 2004 opende de vergelijkbare attractie Caiguda Lliure. Die werd echter al na enkele seizoenen weggehaald.