Bobbejaanland

Video: nieuw Bobbejaanland-spookhuis Wrecked draait om huiveringwekkende piraten

In het nieuwe halloweenspookhuis van Bobbejaanland komen bezoekers oog in oog te staan met meedogenloze piraten. Het voormalige haunted house Sonar heeft plaatsgemaakt voor Wrecked, vormgegeven als een spookschip vol duistere figuren. Decoratiebedrijf Kabuki was verantwoordelijk voor de decors.

De bouw nam zes weken in beslag. Bobbejaanland maakt gebruik van verschillende speciale effecten, waaronder beklemmende hitte en een kanonsschot. Ook passeren bezoekers watervallen. Bovendien bevat het spookhuis een automatisch fotopunt. Bezoekers kunnen voor 7,50 euro een actiefoto aanschaffen van hun griezelige tocht.

Het verhaal van Wrecked gaat over Kapitein William en zijn piratenbende. Zij gingen over lijken om een mysterieuze schat te kunnen bemachtigen. "Maar de vulkaan was niet akkoord", aldus Bobbejaanland. "Sindsdien dwalen hun rusteloze geesten rond en heerst er onrust in Whispering Waters."



Terra Magma

De verhaallijn hangt samen met de vernieuwde attractie Terra Magma, die ook in het teken staat van een vulkaan. Whispering Waters is de scare zone in parkdeel Mystery Bay. Een kaartje voor Wrecked kost 8 tot 9 euro, afhankelijk van de bezoekdag.