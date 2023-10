Bobbejaanland

Video: Bobbejaanland presenteert nieuwe vuurshow Inferno

De halloweenavonden in Bobbejaanland worden dit jaar afgesloten met een nieuw vuurspektakel. Op dagen dat het Vlaamse attractiepark tot 21.00 uur geopend is, kunnen bezoekers om 20.45 uur kijken naar de show Inferno. Die vindt plaats op het grote meer in het hart van het park.

Toeschouwers staan aan de rand van themagebied Mystery Bay, waar de recent vernieuwde waterbaan Terra Magma te vinden is. "De wateren van Mystery Bay staan in vuur en vlam", meldt Bobbejaanland. "Mis dit bijzonder natuurverschijnsel niet en sluit de dag met een zinderend vuurspektakel vanaf het water."

Inferno bestaat uit verschillende soorten vuureffecten op muziek. Naast vuurspuwers wordt onder andere gebruikgemaakt van fakkels en vlammenwerpers. Op het water is een ponton gerealiseerd, met daarachter een lichtinstallatie.



Freerunners

Tijdens de zogeheten nocturnes zorgt Bobbejaanland voor meer extra entertainment. Bij achtbaan Fury staan een dj en dansers op het podium. Scare zone Monkey Clan is tussen 15.30 en 20.30 uur het toneel van freerunners, de zogeheten Warrior Apes. Om 18.30 en 19.30 uur laten drummers van New Dimension Percussion zich horen.



In Mystery Bay wordt tussen 15.30 en 20.30 uur de acrobatenact Pirates in the Sky opgevoerd. Verder komt 's avonds het Plaza de los Muertos tot leven onder de noemer Fiesta Nocturna, met een ritmische dansvoorstelling. Er zijn nog avondopenstellingen op dinsdag 31 oktober, vrijdag 3 november en zaterdag 4 november. Het halloweenseizoen duurt tot en met zondag 12 november.