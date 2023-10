Disneyland Paris

Disneyland Paris: Studio 1 vanaf april 2024 dicht voor verbouwing

Disneyland Paris geeft voor het eerst tekst en uitleg over de ingrijpende werkzaamheden bij de entree van het Walt Disney Studios Park. Het gebied bij de overdekte boulevard Studio 1 gaat de komende maanden op de schop. Daarbij wordt Studio 1 ook geruime tijd afgesloten voor publiek, met alle gevolgen van dien.

De werkzaamheden duren tot eind 2025. Studio 1 zal niet toegankelijk zijn van eind april 2024 tot het voorjaar van 2025. Inpandige horecagelegenheden en souvenirwinkels gaan dan ook dicht: Hep Cat Corner, Restaurant en Coulisse, Les L├ęgendes d'Hollywood en Hollywood Jewel Box.

Dat zorgt een jaar lang voor een drastisch gereduceerde horeca-capacitiet: tijdens de verbouwing beschikt het park niet over een groot fastfoodrestaurant. Bezoekers die op zoek zijn naar een snelle hap, worden doorgestuurd naar kleine kiosken of de eetgelegenheden in Disney Village of het Disneyland Park.



Vliegende tapijten

"De ingang van het park wordt zo ingedeeld dat bezoekers gemakkelijk toegang hebben tot de belangrijkste locaties", belooft Disney. "Het onderhoud zal vooral invloed hebben op de looproutes in Production Courtyard, Toon Studio en Studio 1." Attracties blijven gewoon geopend, met uitzondering van de vliegende tapijten van Aladdin: Les Tapis Volants - Flying Carpets Over Agrabah.



Deze maand begon men met het verwijderen van een perk achter het studiogebouw, waar voorheen een standbeeld van Walt Disney stond. Het project maakt deel uit van een grote transformatie van het park. Zo wordt gewerkt aan een grote boulevard met tuinen, een gigantisch meer, een Tangled-attractie en een Frozen-themawereld.