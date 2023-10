Disneyland Paris

Disneyland Paris vernieuwt draak onder het kasteel: nieuwe effecten

Disneyland Paris heeft de iconische draak onder het kasteel van Doornroosje vernieuwd. Bezoekers van het Disneyland Park kunnen de kerker onder het sprookjeskasteel betreden, waar een mysterieuze draak is opgesloten. Na een grootschalige renovatie ziet het monster er indrukwekkender uit dan ooit.

Zo zijn onlangs blacklight-projectoren toegevoegd, in combinatie met reactieve transparante verf. "Op die manier creëerden we een nieuw effect, dat de toorn van de draak nog spectaculairder en realistischer maakt", zegt setontwerper Anne-Cécile Houron. "De verf, die onzichtbaar is voor het blote oog, reageert alleen als blacklight is ingeschakeld."

Decorateurs namen de draak zelf onder handen. "In juli hebben we alle spotlights en de showbesturing al vervangen, maar we wilden ook het decor zelf opknappen", zegt lichtontwerper Jeremy Declerck. "Er is nieuwe

themaverlichting geïnstalleerd om een beter beeld te geven van de diepte, met respect voor de duistere sfeer."



Details

Dankzij de aanpassingen kunnen toeschouwers meer details ontdekken, denkt Declerck. La Tanière du Dragon, zoals de walkthrough-attractie heet, bevindt zich onder Le Château de la Belle au Bois Dormant. Bij de opening in 1992 was de 27 meter lange draak de grootste animatronic ooit gebouwd.