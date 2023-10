Efteling

Efteling geeft Warme Winter Weide nieuwe indeling: zo groot wordt de ijsbaan

De Warme Winter Weide in de Efteling krijgt dit jaar een andere opzet. In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt niet meer de volledige Speelweide gebruikt. In plaats daarvan borduurt men voort op de indeling van het Efteling Zomerstrand, dat afgelopen zomer voor het eerst te bezoeken was.

Een zandkasteel en een springkussen hebben plaatsgemaakt voor kronen waar kampvuren verschijnen. Kleurrijke strandhutjes gaan na een schilderbeurt door het leven als kerstkraampjes. Het podium in het midden bleef staan, maar wel zonder de luchtballon van Jokie en Jet.

Dit gedeelte van de Speelweide is voortaan permanent ingericht als een festivalterrein, dat alleen tijdens het hoogseizoen en in de wintermaanden wordt opengesteld. De schaatsbaan ligt nu achteraan het terrein. Er kan dit jaar geschaatst worden op een groter oppervlakte.



Huren

De Warme Winter Weide is geopend tijdens het volledige winterseizoen, van maandag 13 november 2023 tot en met zondag 4 februari 2024. Gebruikmaken van de ijsbaan is gratis. Wie zelf geen schaatsen heeft meegenomen, kan ter plekke een paar huren.