Walibi Belgium

Oudste attractie in Walibi Belgium gaat verdwijnen

Walibi Belgium neemt binnenkort afscheid van de oudste attractie in het park. Boottocht Gold River Adventure gaat het Belgische pretpark na 46 jaar verlaten om plaats te maken voor een nieuwe achtbaan. Dat bevestigt een Walibi-woordvoerder aan Looopings. Fans die nog een vaartocht willen maken, moeten er snel bij zijn.

Gold River Adventure opende in 1978 als Les Radeaux. De bootjes waren toen vormgegeven als vlotten. In 1985 kreeg de attractie een ander thema, namelijk stripfiguur Kuifje. De naam luidde toen Tintin dans la Jungle. Twee jaar na de introductie van Kuifje werden de boten vervangen door de huidige exemplaren.

Toen de Kuifje-licentie halverwege de jaren negentig afliep, kreeg de attractie de huidige naam. Noemenswaardige thema-elementen zijn verwijderd. Tegenwoordig passeren opvarenden alleen nog bomen, planten en een vervallen rotspartij. Verder gaan de bootjes sinds 2018 onder familieachtbaan Tiki-Waka en klimparcours Tiki-Trail door.



Gondoletta

Gold River Adventure is een zogeheten tow boat ride van fabrikant Intamin, vergelijkbaar met de Gondoletta in de Efteling, Jungle Mission in Bellewaerde Park en Le Pays des Contes de Fées in Disneyland Paris. De vaartuigen zijn onder water verbonden aan een kabel. Het instappen gebeurt via een grote draaischijf.



Op het water wil Walibi Belgium een nieuwe achtbaan bouwen, als onderdeel van het nieuwe themagebied Dock World. In 2025 moet de opening plaatsvinden. Naar verwachting starten de voorbereidende werkzaamheden in 2024. De klassieke boottocht gaat dan ook binnen afzienbare tijd dicht.



Kerstperiode

"Gold River zal inderdaad ergens in 2024 sluiten vanwege ons aankomende project", vertelt een voorlichter. "De datum staat nog niet vast, maar waarschijnlijk is de attractie niet meer beschikbaar bij de seizoensstart in april." Het huidige seizoen loopt tot en met zondag 5 november. Vervolgens is Walibi nog geopend in de kerstperiode, tussen zaterdag 16 december en zondag 7 januari.