Onstage Experience

Dj-attractie Onstage in Breda al na een jaar failliet

Een nieuwe dj-beleving in Breda is failliet. In september 2022 opende in de Brabantse stad de Onstage Experience: een interactieve attractie die in het teken staat van dancemuziek en diskjockeys. Het concept sloeg kennelijk niet aan. Op dinsdag 17 oktober heeft de rechtbank Zeeland-West-Brabant het faillissement uitgesproken.

Onstage bestond uit zeven ruimtes van in totaal 350 vierkante meter, waarin bezoekers zelf een dancenummer creëerden. Vervolgens bereidden ze zich voor op hun show in de kleedkamer. Uiteindelijk schitterden de nieuwe dj's op het hoofdpodium van een internationaal dancefestival.

Het concept werd ontwikkeld door initiatiefnemer William Watts, die zelf ook het management en de marketing voor zijn rekening nam. Watts was in het verleden werkzaam voor onder meer de Efteling, decoratie- en ontwerpbedrijf P&P Projects en Booking.com. Hij regelde de financiering voor Onstage met behulp van enkele partners.



Subsidie

Er werd 1,1 miljoen euro opgehaald via crowdfunding vanuit festivalorganisatoren en leveranciers, het Leisure Ontwikkel Fonds Noord-Brabant, cultuurfondsen en een subsidie vanuit de gemeente Breda. "Ik heb altijd willen ondernemen, maar alleen met een plan dat precies bij mij past", zei Watts vorig jaar in een interview.



In hetzelfde gesprek deelde hij enkele tips voor andere ondernemers. "Geloof voor 100 procent in je eigen concept, combineer het creatieve aspect met een sterke businesscase, bedenk waar je over vijf jaar wil staan als ondernemer en waag de sprong en ervaar, daar leer je het meest van." De bedenker droomde van het openen van een tweede vestiging.



Trots

Watts kreeg naar eigen zeggen goede reacties op zijn plan. "Bij mensen in mijn omgeving valt het idee heel goed", vertelde hij ruim een jaar geleden. "Ze vinden het een nieuw uitje om naar uit te kijken." Enkele weken geleden plaatste hij een laatste update op LinkedIn. "In september 2020 bedacht ik dit concept, in september 2022 is het gerealiseerd, in september 2023 zijn we één jaar geopend", schreef hij trots.



In oktober 2023 volgde dus het faillissement. Onstage richtte zich op vriendengroepen en families. Op social media kwamen de afgelopen maanden vooral beelden voorbij van kinderfeestjes en bedrijfsfeesten. De laatste update op Facebook en Instagram dateert van 2 september.



Ticketverkoop

Op de officiële website valt nog niets te lezen over de sluiting. Wel is de ticketverkoop stopgezet. Onstage was te vinden in de binnenstad van Breda. Wat er nu met de locatie gaat gebeuren, is afwachten. Watts was vanochtend telefonisch niet bereikbaar voor commentaar. Op mails komt een automatisch antwoord waarin te lezen is dat Onstage failliet is en dat alle boekingen komen te vervallen.