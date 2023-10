Walibi Belgium

Walibi Belgium investeert evenveel in Halloween als in winteropening

De eerste volledige winteropening van Walibi Belgium komt steeds dichterbij. Op zaterdag 16 december gaat Walibi Winter van start, waarbij het park gehuld wordt in kerstsferen. Men investeert een hoop in het project: Walibi steekt dit jaar evenveel geld in het winterseizoen als in het halloweenseizoen.

Dat vertelde een projectmanager afgelopen weekend tijdens een rondleiding voor fans. Om welk bedrag het gaat, wil Walibi niet kwijt. De projectleider liet ook alvast los wat het attractieaanbod zal zijn. Het is de bedoeling om nagenoeg alle attracties 's winters open te stellen, mits de weersomstandigheden het toelaten.

Wel zullen de waterattracties - waterachtbaan Pulsar, wildwaterbaan Radja River, boomstambaan Flash Back - sowieso dicht zijn, net als de hangende achtbaan Vampire. In de buurt van houten achtbaan Loup-Garou wordt een grote kerstmarkt opgetuigd.



Restaurants

Walibi Belgium heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in verschillende winterharde voorzieningen, zodat een bezoek bij guur weer nog steeds de moeite waard is. Voorbeelden zijn de interactieve darkride Popcorn Revenge en de restaurants Delhi'Cious en N'Soso. Ook achtbaan Kondaa kan open bij lage temperaturen.