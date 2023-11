Bobbejaanland

Bobbejaanland huisvest komend weekend 'grootste spookhuis van België'

Het halloweenseizoen in voorbij, maar in Bobbejaanland kan komend weekend nog één keer gegriezeld worden. Hoewel het Vlaamse attractiepark gesloten is, wordt in het Bobbejaanland Theater een haunted house opgetuigd. Volgens de makers is dat het "grootste spookhuis van België".

Het gaat om een project van jongerenorganisatie SKP Movies uit Vilvoorde, die de Bobbejaanland-locatie afhuurt. Volgens het achtergrondverhaal heeft enkele jaren geleden een vreselijke ramp plaatsgevonden. Bezoekers moeten op hun hoede zijn voor bloeddorstige monsters.

Het spookhuis heet Toxic: The Survivor. "We bouwen hier vier volle dagen aan", vertelt mede-initiatiefnemer Sven De Gieter aan Looopings. Hij werkt zelf in Bobbejaanland. "Een half jaar geleden ben ik naar de directie gestapt met de vraag of we de zaal mochten huren na het seizoen. Dat bleek gelukkig mogelijk, het park wilde ons met alle plezier steunen."



Restaurant

Men maakt gebruik van zo'n twintig acteurs op een oppervlakte van 3100 vierkante meter. De kostuums en grime regelt de organisatie zelf. Bezoekers worden welkom geheten via de hoofdingang van Bobbejaanland. In restaurant The Lake House kunnen ze vanaf 18.00 uur terecht voor een hapje en drankje.



Er zijn tijdvakken beschikbaar op vrijdag 17, zaterdag 18 en zondag 19 november, tussen 19.00 en 22.00 uur. Tickets kosten 9,50 euro in de voorverkoop en uiteindelijk 12,50 euro per persoon. Ze zijn verkrijgbaar via skp-movies.be.