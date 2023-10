Walibi Belgium

Walibi Belgium verrast met gratis spookhuis Phantom Express: angstaanjagende treinrit

Walibi Belgium maakt dit jaar onderscheid tussen familievriendelijke halloweendagen en halloweendagen voor durfallen, maar één spookhuis is op beide momenten geopend. Het pretpark presenteert het nieuwe haunted house Phantom Express, waarin de bezoekers een huiveringwekkende treinrit maken.

Phantom Express bevindt zich in de buurt van de nieuwe attractie Silverton. Het gratis toegankelijke spookhuis werd gebouwd met behulp van containers, die de verschillende treinwagons voorstellen. Walibi beschrijft de beleving als "een spannend treinavontuur met speelse spoken".

Op de wagons is de tekst Phantom Express Company zichtbaar. "Sluit je aan bij onze moedige bemanning voor een spannende reis door mysterieuze landschappen en hilarische ontmoetingen. Ben jij dapper genoeg om de verborgen geheimen van deze dolle treinrit te onthullen?"



Kinderen

In tegenstelling tot de andere spookhuizen in het attractiepark is Phantom Express ook geschikt voor kinderen. De rest van het halloweenaanbod bestaat op de horrordagen uit de scare zones Psycho Circus, Gaz Leak, Doomed Ruins, Mandu en Rebellion Land, de haunted houses Mine Blast, The Curse of Amun en Nagulai, de walkthrough Pandemonium en de theatershow The Freaks.