Walibi Holland

Parkeerplaats Walibi Holland deels niet in gebruik door modder

De grote parkeerplaats van Walibi Holland kan vandaag deels niet gebruikt worden. Normaal gesproken parkeren bezoekers van de Halloween Fright Nights hun wagen op de evenementenparking van het pretpark. De weersomstandigheden zorgen echter voor problemen.

Door de harde regen is het terrein veranderd in een enorme modderpoel. De afgelopen dagen kwamen al meerdere auto's vast te staan in de modder. Daarom gaat Walibi weggebruikers vandaag gedeeltelijk doorsturen naar de parking van vakantiepark Walibi Village.

"Omdat we te maken hebben met een erg slechte conditie van het parkeerterrein op Zuid, zal een deel van onze bezoekers (vanuit richting Elburg) parkeren op het grasveld van Walibi Village", valt te lezen in een interne memo. Normaliter parkeren daar personeelsleden.



Lowlands

Tijdens de Fright Nights stuurt Walibi automobilisten gewoonlijk naar een parkeerplaats aan de overkant van de Spijkweg. Die locatie - voorzien van overkappingen met zonnepanelen - is eigenlijk bedoeld voor festivals op Walibi's evenemententerrein, zoals Lowlands en Defqon.1.



De omstandigheden zijn niet ideaal: naast de overlast veroorzaakt door modder moeten bezoekers erg lang lopen. Bovendien neemt het wegrijden regelmatig veel tijd in beslag. Om die reden vraagt Walibi geen parkeergeld. Het park verwacht vandaag 22.000 gasten.