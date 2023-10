Walibi Belgium

Video: Walibi Belgium presenteert nieuwe scare zones en walkthrough tijdens Halloween 2023

Walibi Belgium heeft dit jaar heel wat nieuws in petto tijdens de halloweenavonden. Bezoekers kunnen zich klaarmaken voor drie nieuwe scare zones en een nieuwe walkthrough. Het pretpark in Waver koos voor een nieuwe opzet, waarbij de scare zones voortaan corresponderen met het thema van een naastgelegen spookhuis.

Zo verscheen naast spookhuis Nagulai, gelegen in parkdeel Karma World, de scare zone Mandu. Bij haunted house Mine Blast werd het nieuwe griezelgebied Gaz Leak opgetuigd. Het verhaal van het Egyptische spookhuis The Curse of Amun, onderdeel van Exotic World, krijgt een vervolg in de scare zone Doomed Ruins.

Bij de bestaande scare zone Psycho Circus is een nieuwe walktrough gebouwd: Pandemonium. De beleving werd ontwikkeld in samenwerking met de Nederlandse firma Leisure Expert Group. Bezoekers maken een wandeling achter de schermen van een huiveringwekkend circus met angstaanjagende artiesten.



Podium

Daarbij betreden ze ook het podium naast houten achtbaan Loup-Garou. Het decor bestaat voornamelijk uit containers, caravans en bouwhekken. Festivalterrein Rebellion Land, waar stuntvoorstellingen te zien zijn, werd uitgebreid met twee verhogingen. Er treden ook dansers en een dj op. In het Tiki-Theater staat de variétéshow The Freaks op de planken, met bizarre circusartiesten.



Ten opzichte van de vorige editie heeft Walibi Belgium het evenement naar een hoger niveau getild: er doen meer acteurs mee, de grime is indrukwekkender en bestaande haunted houses zijn voorzien van nieuwe schrikeffecten. Bovendien wordt in de zones gebruikgemaakt van meer showelementen. Het acteerniveau blijft een pijnpunt: veel scare actors komen niet verder dan krijsen, rochelen en gillen. Van training lijkt geen sprake te zijn.



Vanaf 16 jaar

Nieuw is dat Walibi Belgium dit jaar geen apart dag- en avondprogramma meer heeft. In plaats daarvan kan het publiek kiezen tussen familievriendelijke dagen voor het hele gezin en horrordagen voor personen vanaf 16 jaar. Tijdens de avondopenstellingen - van vrijdag 27 oktober tot en met zaterdag 4 november - is het park open tot 22.00 uur.