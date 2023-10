Walibi Belgium

Walibi Belgium haalt gigantische churroskraam binnen

Wie dit najaar naar Walibi Belgium komt, kan niet om een nieuwe churroskraam heen. Het pretpark haalde een gigantische horecagelegenheid binnen: de Churros Tower, vormgegeven als een metershoge toren met een molen erop.

Verder wordt de blikvanger gekenmerkt door draaiende tandwielen, kettingen, ouderwetse lampen en andere decoraties in steampunkstijl. Bezoekers komen de kraam tegen op het plein bij de pas geopende familieattractie Silverton: een carrousel met op en neer zwierende stoomlocomotieven.

Dat de toevoeging goed bij Silverton past, is eigenlijk toeval: het gaat om een gloednieuwe aanwinst van het Belgische kermisbedrijf Delforge. Vanaf 2024 is de Churros Tower te vinden op grote kermissen. Nu staat het gevaarte tijdens de halloweenperiode tijdelijk in Walibi.



Marshmallows

Hetzelfde plein huisvest ook een ander nieuw verkooppunt van Delforge: Grizzly Fire, een hutje waar marshmallows geroosterd kunnen worden boven een vuurtje.