Plopsaland De Panne

Plopsaland De Panne verwelkomt aardappelsnack Spirello

Plopsaland De Panne is in zee gegaan met de bekende aardappelsnack Spirello. Bezoekers van het Vlaamse attractiepark kunnen de gefrituurde aardappelspiraal op een stokje sinds kort bestellen op het Dorpsplein, in de buurt van de entree.

Daar heeft Spirello het horecapunt Het Torentje overgenomen, naast het F.C. De Kampioenen Café. De snacks worden overgoten met kruiden in de smaken zout, paprika of barbecue. Eén groot exemplaar kost 5,99 euro. Bij het verkooppunt zijn ook koude en warme dranken verkrijgbaar.

Spirello is een Nederlands product. Eerder openden al Spirello-locaties in onder andere de Efteling, Toverland, Slagharen, Drievliet, Bobbejaanland, Europa-Park, Parc Astérix en PortAventura World. De grootste concurrent heet Chiptwister.