Walibi Holland

Bezoeker Walibi Holland verliest deel van vinger bij ongeluk in wachtrij

Een vrouwelijke bezoeker van Walibi Holland is vandaag een deel van haar vinger verloren bij een pijnlijk ongeluk. Ze stond te wachten in de rij voor achtbaan Condor, toen ze zelf besloot om over een stalen hek te klimmen. Dat ging mis: tijdens het klauteren bleef haar vinger haken in het hek.

Bij de val van het hek is het slachtoffer haar vinger deels kwijtgeraakt, bevestigt een woordvoerder van het pretpark aan Looopings. De bezoeker werd na afloop van het bloederige incident per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De attractie is toen gesloten.

Alle aanwezige bezoekers kregen het verzoek om te vertrekken. Condor gaat later vandaag weer open: het ongeval staat volledig los van de attractie zelf. "Deze gebeurtenis is uiteraard in elk opzicht ontzettend vervelend", laat de Walibi-voorlichter weten.



Veiligheidsregels

Hij benadrukt hoe belangrijk het is dat bezoekers zich te allen tijde aan de veiligheidsvoorschriften houden. "Veiligheidsregels en hekken zijn er niet voor niets. We roepen al onze gasten nogmaals op om de instructies altijd strikt na te leven."



Het is vandaag zeer druk in Walibi Holland vanwege de populaire Halloween Fright Nights, met allerhande horrortaferelen. Men verwacht maar liefst 22.000 bezoekers. Vanwege een personeelstekort kunnen niet alle attracties open. Het evenement duurt tot 23.00 uur.