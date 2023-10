Efteling

Efteling verkoopt sloten in souvenirwinkel: 'Bizar dat dit nodig is'

Efteling-bezoekers kunnen sinds kort een slot aanschaffen in een souvenirwinkel. De shop Efteldingen, gelegen bij de hoofdingang, verkoopt nu losse sloten bedoeld voor kinderwagens of trekkarren. Dergelijke items worden regelmatig gestolen.

Op Facebook reageren Efteling-fans met enige verbazing op het nieuwe assortiment. "Bizar dat dit nodig is!", schrijft Denise Fermans. "In en in triest in dit land wat betere tijden heeft gekend", vindt Dennis de Boer. "Straks gaan ze ook nog betonscharen verkopen", grapt Johan Keijzer.

"Belachelijk dat het moet, ooit bleven mensen van elkaars spullen af", laat Anita Weistra weten. Er zijn ook veel ouders die melden dat ze eigenlijk niet meer zonder een slot kunnen in een pretpark. "Helaas is dit inderdaad nodig in de Efteling", zegt Maartje Stevens. "Handig en jammer tegelijk...", concludeert Kobie Janssen.



Verplaatst

Ook Josje Bruix heeft er ervaring mee. "Wij zetten de buggy jaren geleden al vast aan het hek. Paar keer gehad dat hij verplaatst was en zelfs één keer dat een ander ermee liep."



Eén slot kost 9,50 euro. Voor de fietsenstalling van de Efteling zijn sloten overigens ook geen overbodige luxe: die is al geruime tijd onbewaakt.