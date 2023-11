Walibi Holland

Walibi transformeert themagebied bij achtbaan Speed of Sound: Playground

Walibi Holland gaat komende winter opnieuw een themagebied aanpakken. Na de kerstvakantie ondergaat het bestaande parkdeel W.A.B. Plaza een make-over. Als het pretpark in het voorjaar van 2024 weer opengaat, wordt het gebied heropend onder de naam Playground.

Dat melden ingewijden aan Looopings. W.A.B. Plaza staat nu nog in het teken van muziek. Het attractieaanbod bestaat uit boomerang coaster Speed of Sound, thrillride Spinning Vibe, watergevecht Splash Battle, draaimolen Merrie Go'Round, zweefmolen Super Swing en een speelkasteel. Verder stopt het treintje van de Walibi Express in het gebied.

Daarnaast omvat het themadeel een pratende fontein, restaurant Club W.A.B., arcadehal Sugar Shot en een Chiptwister-kraam. Playground moet een speels en vrolijk gebied worden, met felle kleuren en decoraties geïnspireerd op speelgoed.



Barbie

De meeste aandacht gaat uit naar Club W.A.B.: de horecalocatie krijgt een Barbie-achtig uiterlijk, met heel veel roze. Zweefmolen Super Swing wordt blauw. Voor Spinning Vibe wordt gedacht aan een maritiem thema. Aan Speed of Sound verandert weinig. Speelhal Sugar Shot is vorig jaar al vernieuwd.



W.A.B. Plaza is één van de laatste plekken in Walibi waar het Festivalization-project nog niet werd doorgevoerd. Het is de bedoeling om uiteindelijk het volledige park onder te dompelen in een hippe festivalsfeer. Men kiest daarbij vaak voor graffiti en abstracte kunst.



La Via Volta

In de tijd van Six Flags Holland had het gebied bij Speed of Sound een Italiaans thema. Toen heette de achtbaan La Via Volta. De huidige stijl stamt uit 2011. W.A.B. staat voor Walibi Adventure Band: een fictieve band die kinderharten had moeten veroveren. Het merk sloeg echter niet aan bij het grote publiek. Sinds 2014 worden verwijzingen naar het project stilaan weggepoetst.