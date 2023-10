PortAventura World

FC Barcelona gaat samenwerking aan met pretparkresort PortAventura World

FC Barcelona en PortAventura World slaan de handen ineen. De wereldberoemde voetbalclub schakelt het pretparkresort uit Salou in voor het ontwikkelen van nieuwe entertainmentbelevingen. De eerste stap wordt het creëren van thema-attracties in Espai Barça, het gebied rond het stadion van de club.

Het is de bedoeling om Spotify Camp Nou, zoals het stadion heet, in november 2024 opnieuw in gebruik te nemen na een grote verbouwing. In 2026 moeten alle werkzaamheden zijn afgerond. PortAventura denkt mee over het introduceren van nieuwe toeristische attracties op het terrein.

Ook zijn er plannen voor het creëren van FC Barcelona-attracties en -themaparken op andere plekken in de wereld. Daarbij wil men de expertise van PortAventura gebruiken. Eén van de opties is het bouwen van een interactief en educatief overdekt FC Barcelona-complex met attracties, restaurants en winkels op een oppervlakte van 500 tot 2000 vierkante meter.



Shows

Voor een later stadium wordt gedacht aan volledige themaparken van ruim 7 hectare, met musea, shows en andere faciliteiten. Concrete locaties zijn er nog niet. "Het is ons doel om het potentieel van ons merk over de hele wereld te maximaliseren", zegt marketingdirecteur Juli Guiu van FC Barcelona. "Het hebben van PortAventura als reisgenoot is daarbij één van de grootste garanties voor succes."



Ook Arturo Mas-Sardá, voorzitter van de raad van bestuur van PortAventura, zet blij te zijn met de strategische samenwerking. "Deze overeenkomst is een nieuwe stap in de voortdurende diversificatie van PortAventura World in de voetbal- en sportwereld."



LaLiga

Het resort, dat naar verluidt op zoek is naar een nieuwe eigenaar, ging eerder al een intensieve samenwerking aan met de Spaanse voetbalcompetitie LaLiga. In 2020 kwamen plannen naar buiten voor een restaurant, een attractie en een volledig parkdeel of pretpark met een LaLiga-thema. Tot nu toe is alleen het restaurant daadwerkelijk gerealiseerd.



Ook voor FC Barcelona is ontwikkelen van eigen attracties niet nieuw. In 2018 ging de club nog een samenwerking aan met parkengroep Parques Reunidos, bekend van bijvoorbeeld Slagharen, Movie Park Germany en Bobbejaanland. Verspreid over Europa, de Verenigde Staten en Azië hadden vijf vestigingen van de Barça Experience moeten openen.



Dicht

Verder dan één locatie in China kwam het niet. Het was een idee van toenmalig voorzitter Josep Maria Bartomeu, die in 2020 na veel kritiek opstapte. Het pretparkproject kwam vervolgens op een laag pitje te staan. De Chinese Barça Experience is inmiddels weer dicht. Nu heeft de voetbalclub dus een nieuwe partner gevonden voor toeristische initiatieven.