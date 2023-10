Parc Astérix

Milieurapport onthult toekomstplannen Parc Astérix: nieuwe attracties en hotels

Parc Astérix is van plan om de komende jaren fors te groeien. In een nieuw milieurapport worden verschillende uitbreidingen genoemd, waaronder nieuwe themagebieden, nieuwe attracties en nieuwe hotels. Het document, gepubliceerd door de Franse autoriteiten, bespreekt de toekomstplannen van het pretpark voor de periode 2024 tot 2031.

Volgend jaar opent Parc Astérix een tientallen meters hoge zweefmolen in het Egyptische themagebied. Daarna is het de bedoeling om het Griekse parkdeel uit te breiden. In dat gebied liggen nu al attracties als Discobélix, Tonnerre 2 Zeus en Pégase Express. Het is de bedoeling om binnen afzienbare tijd twee familieattracties en een groot restaurant toe te voegen.

Verder wil het park het bestaande gedeelte À Travers le Temps transformeren. Waar bezoekers nu door de straten van Parijs wandelen, moet een Londens thema geïntroduceerd worden. Men laat zich inspireren door het stripalbum Asterix bij de Britten. De aanstaande sluiting van de oldtimerbaan Nationale 7 hangt daar ook mee samen.



Zonnepanelen

Verder willen de Fransen vóór 2028 het bestaande hotel Les Trois Hiboux uitbreiden met ruim honderd kamers, een restaurant en een winkel. Ook moet een volledig nieuw hotelcomplex met driehonderd kamers en twee restaurants uit de grond gestampt worden. Om de groei in goede banen te leiden, denkt Parc Astérix aan het vergroten van de parkeerterreinen. Op de parkeerplaatsen zouden overkappingen met zonnepanelen kunnen komen.



De tweede fase van de plannen beslaat de periode 2028 tot 2031. Die projecten zijn echter nog niet definitief. In het document valt te lezen dat voor het vikinggebied een herstructurering op de planning staat. Het is de vraag hoelang de beruchte achtbaan Goudurix, geopend in 1989, nog blijft staan.



Zwembad

Daarnaast denkt Parc Astérix aan de bouw van een vijfde hotel met 150 kamers, de ontwikkeling van een zwembad voor hotelgasten en - als voorlopig laatste stap - de komst van een nieuw themagebied met één of meerdere attracties, in de buurt van de pas geopende lanceerachtbaan Toutatis.



Investeringsbedragen worden nog niet genoemd. Het park nabij Parijs is onderdeel van de Franse toeristische groep Compagnie des Alpes, net als onder andere Walibi Holland, Walibi Belgium, Bellewaerde Park en Futuroscope.