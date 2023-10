Efteling

Minder karretjes in Efteling-attractie Symbolica: bezoekers kunnen geen tour kiezen

De technische problemen bij Symbolica in de Efteling zijn nog niet helemaal verholpen. Eerder deze maand moest de attractie tijdelijk gesloten worden vanwege complicaties met de veiligheidsbeugels. Sinds 8 oktober is de darkride weer operationeel, maar wel met slechts een deel van de voertuigen.

De karretjes van Symbolica worden Fantasievaarders genoemd. Een deel ervan is momenteel niet inzetbaar, vertelt een Efteling-voorlichter aan Looopings. "Die Fantasievaarders worden nu onder handen genomen."

Vanwege het tekort aan voertuigen is het sinds de heropening niet mogelijk om zelf een tour te kiezen. "Bij iedere rond staat namelijk niet bij iedere tour een Fantasievaarder klaar", legt de woordvoerder uit. Wanneer bezoekers weer zelf kunnen bepalen welke tour ze nemen, weet de Efteling nog niet.



Afgesloten

In Symbolica geeft de toverende nar Pardoes een ongeautoriseerde rondleiding door het Paleis der Fantasie. Er zijn drie verschillende routes mogelijk, met subtiele onderlinge verschillen: de Muziektour, de Heldentour en de Schattentour. Normaal gesproken werkt men met drie afzonderlijke wachtrijen in het station. Twee daarvan zijn nu afgesloten.



Wie in de herfstvakantie naar de Efteling gaat, moet drie grote attracties missen. Fata Morgana en Vogel Rok zijn gesloten vanwege groot onderhoud. Droomvlucht kampt met een hardnekkige storing. Eind deze maand gaat Joris en de Draak dicht. Een week later volgt wildwaterbaan PiraƱa.