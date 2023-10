Disneyland Paris

Actie bij Albert Heijn: drie dagen Disneyland en twee overnachtingen voor 188 euro

Klanten van Albert Heijn kunnen voordelig op vakantie naar Disneyland Paris. De supermarktketen biedt momenteel Disney-arrangementen aan vanaf 188 euro per persoon. Het gaat om een driedaags verblijf van zes personen in Disney-vakantiepark Davy Crockett Ranch, met twee overnachtingen.

Vakantiegasten hebben drie dagen onbeperkt toegang tot beide Disney-parken, inclusief Extra Magic Time in de ochtend en parkeren op de hoofdparkeerplaats. Een ongedateerd dagticket voor de twee parken kost momenteel 130 euro per persoon. Parkeren kost doorgaans 30 euro per auto. Wie gebruikmaakt van de actie, kan dus een hoop geld besparen.

In totaal kost de trip 1129 euro. Groepen van vier personen rekenen 819 euro af. Er zit wel een klein addertje onder het gras: er zijn slechts enkele aankomstdata beschikbaar tussen 8 januari en 24 maart 2024. Die zijn te vinden in een kalender op touchreizen.nl/disney.



Symphony of Colors

Het maken van een boeking is mogelijk tot en met zondag 5 november. Disney Davy Crockett Ranch bevindt zich op ongeveer een kwartier rijden van de Disney-parken. Op maandag 8 januari start ook het festival Disney Symphony of Colors, met nieuwe shows.