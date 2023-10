Kermis

Oeps: kermisbezoekers worden na sluitingstijd vergeten in 48 meter hoog reuzenrad

Twee mannen zullen een bezoek aan een Duitse kermis niet snel meer vergeten. Tim Bügenburg en Ronney James stapten eerder deze maand rond 23.30 uur in het reuzenrad op de kermis in Mannheim. Toen ze zich op tientallen meters hoogte bevonden, viel de attractie stil. Vervolgens gingen de lichten uit.

De exploitant van het 48 meter hoge rad Grand Soleil bleek de passagiers vergeten te zijn. Hij had de attractie al afgesloten, toen het tweetal nog in de gondel zat. Video's van dat moment gaan viral op TikTok: twee filmpjes zijn respectievelijk bijna vier miljoen en ruim vijf miljoen keer bekeken.

De inzittenden wachtten eerst enkele minuten rustig af. Daarna begonnen ze te schreeuwen en te schijnen met de zaklampen op hun mobiele telefoons. Uiteindelijk zijn de pechvogels ontdekt door beveiligers, die de organisatoren van de kermis konden waarschuwen.



Nooit meer

Daardoor hoefden de bezoekers niet in de gondel te overnachten. De exploitant in kwestie is teruggekeerd om het rad weer aan te zetten, zodat de mannen even later veilig met beide benen op de grond stonden. Hij geeft toe dat hij een fout heeft gemaakt. "Zoiets is nog nooit eerder gebeurd en zal ook nooit meer gebeuren", reageert hij.