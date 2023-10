Blackpool Pleasure Beach

Beroemde filmmaker Tim Burton duikt op in Engels pretpark

De wereldberoemde filmmaker Tim Burton heeft het Engelse pretpark Blackpool Pleasure Beach met een bezoekje vereerd. Hij nam een kijkje bij verschillende attracties - waaronder de achtbanen The Big One en Steeplechase - én hij kreeg een voorproefje op halloween-evenement Journey to Hell.

Burton is bekend van films als Beetlejuice, Batman, The Nightmare Before Christmas, Planet of the Apes, Charlie and the Chocolate Factory en Dumbo. Onlangs regisseerde hij enkele afleveringen van de Netflix-serie Wednesday.

Het attractiepark aan de Britse kust is apetrots op de komst van de regisseur: er werd een ronkend persbericht aan gewijd. "Zou het verrassingsbezoek van Tim Burton een inspiratiebron zijn voor zijn nieuwe film?", valt daarin te lezen. In het najaar van 2024 verschijnt Beetlejuice 2.



Ghost Train

In Pleasure Beach werd Burton rondgeleid achter de schermen van de iconische Ghost Train, één van de oudste spookhuizen ter wereld. Hij nam er foto's en video's, meldt het park. Zijn favoriete attractie is echter boottocht River Caves.



Daarnaast sloeg Burton de darkride Alice in Wonderland niet over. Hij heeft een bijzondere band met het achterliggende verhaal: in 2010 was hij verantwoordelijk voor een liveaction-versie van de gelijknamige Disney-film.