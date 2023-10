Freizeit-Land Geiselwind

Directeur van Duits pretpark vervolgd voor fraude: bijna 375.000 euro

De directeur van een Duits attractiepark moet zich verantwoorden voor de rechter. Het gaat om de 39-jarige bedrijfsleider van Freizeit-Land Geiselwind, gelegen in deelstaat Beieren. Hij wordt verdacht van fraude en verduistering. Er zou onder meer geknoeid zijn met lonen van Roemeense medewerkers.

In totaal zou 374.000 euro verduisterd zijn. Sinds de overname van Freizeit-Land Geiselwind in 2017 zette het park verschillende mensen uit Roemeniƫ aan het werk. Volgens justitie zijn zij zwart betaald, waardoor de staat 130.000 euro aan belastingen en heffingen misliep. Het gaat om 21 verschillende gevallen.

Bovendien zou het attractiepark ten onrechte 244.000 euro aan overheidssteun hebben ontvangen voor werktijdverkorting bij twintig werknemers. In werkelijkheid werd er niet minder gewerkt. Hoewel het park tijdens de coronacrisis gesloten was, gingen werkzaamheden en verbouwingen gewoon door.



Voorarrest

Volgens regionale media zit de verdachte momenteel in voorarrest. Als de beschuldigingen bewezen kunnen worden, lijkt een gevangenisstraf onvermijdelijk. Volgende week donderdag wordt de zaak behandeld.



Vertegenwoordigers van Geiselwind hebben zelf nog niet op de kwestie gereageerd. Het park is berucht om een nogal eigenzinnig management. Kritische fans worden bijvoorbeeld online de mond gesnoerd.