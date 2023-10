Efteling

Foto's: Efteling zet kasteel van Doornroosje in de steigers

Eén van de meest iconische gebouwen van de Efteling staat in de steigers. Het kasteel van Doornroosje in het Sprookjesbos wordt de komende maanden grondig opgeknapt. Nadat eerder al veel bomen zijn gekapt, verscheen de afgelopen dagen een opvallende steigerconstructie rond het bouwwerk.

Een deel ervan is ter bescherming ingepakt met witte folie. Aan andere delen werd doorzichtig gaas bevestigd. Het kasteel is na tientallen jaren in zeer slechte staat, onder meer door boomwortels die op de kasteelmuren drukten. Dat heeft veel scheuren veroorzaakt.

De Efteling gaat de schade herstellen, zodat het sprookje uit 1952 weer decennia mee kan. Op dit moment is men bezig met het metselen van nieuwe muurtjes. Ook het wandelpad wordt vernieuwd. In de loop der jaren zijn de stenen afgesleten. De gladde keien zorgden soms voor gevaarlijke situaties.



Looproute

Het onderhoud bij Doornroosje wordt ook aangegrepen om de infrastructuur in het Sprookjesbos aan te passen. Onlangs opende een nieuwe wandelroute. Die loopt vanaf de hoofdingang van het bos direct richting het Kabouterdorp, links van het kasteeltje. De Efteling heeft niet bekendgemaakt hoeveel het ingrijpende renovatieproject gaat kosten.