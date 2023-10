Walibi Holland

Britse vlogger na ondraaglijk ritje in Walibi-achtbaan Condor: 'Dit was afschuwelijk'

De beruchte achtbaan Condor in Walibi Holland heeft ook over de grens een slechte reputatie. In een video van de bekende Britse vlogger Shawn Sanbrooke wordt de rollercoaster genadeloos afgekraakt. Op zijn YouTube-kanaal Theme Park Worldwide noemt de Engelsman het "één van de slechtste achtbanen die bestaat".

Walibi heeft Condor enkele jaren geleden voorzien van nieuwe treinen, om het comfort te verbeteren. Sanbrooke was afgelopen week in het attractiepark om de karretjes uit te proberen. In eerste instantie is hij enthousiast over de aanpassing. Hij suggereert zelfs om dezelfde modellen ook bij een vergelijkbare baan in Engeland te introduceren.

Tijdens de twee minuten durende rit krabbelt hij terug. Sanbrooke merkt dat de baan zo mogelijk nóg pijnlijker en oncomfortabeler is dan voorheen. "Ik zeg dit niet vaak, maar ik zou blij zijn als ik nooit meer in deze coaster hoef te stappen", luidt het ongezouten oordeel. "Ik dacht dat de nieuwe treinen een verbetering zouden zijn, maar dit was afschuwelijk."



Pijn

Verloofde Charlotte denkt er hetzelfde over. "Wat wás dit?! Dit was echt niet leuk. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Het was ondraaglijk." Ze schudde naar eigen zeggen voortdurend heen en weer. Na afloop doet haar rug vreselijk pijn.



De twee weten waar ze over praten: het koppel reist de wereld over om rollercoasters uit te proberen. "Het lijkt wel alsof de treinen het slechter hebben gemaakt", concludeert Sanbrooke. "Wij zijn gek op achtbanen, maar ik heb hier geen seconde van genoten, dit was verschrikkelijk."



Prototype

De 32 meter hoge en 662 meter lange Condor staat sinds 1994 in Walibi. Het betreft een prototype van een suspended looping coaster van de Nederlandse fabrikant Vekoma. Hoewel de attractie allesbehalve geliefd is, investeerde men enkele jaren terug dus nog in het vernieuwen van de treinen. Dat heeft niet gezorgd voor een significante verbetering.