Walibi Holland

Gesloten attracties en uitpuilende wachtrijen: Fright Nights in Walibi piepen en kraken

De Halloween Fright Nights zijn van levensbelang voor Walibi Holland, maar het evenement piept en kraakt. Het pretpark krijgt het maar niet voor elkaar om voldoende medewerkers te vinden. Door het aanhoudende personeelstekort is het attractieaanbod momenteel een schim van wat het zou moeten zijn.

Walibi kampt al jaren met tekorten op nagenoeg alle afdelingen, maar nog nooit was het probleem zo groot. Maar liefst acht attracties blijven de hele dag gesloten. Zodra de avond valt, gaan nog veel meer attracties dicht. Wachtrijen bij attracties die wél operationeel zijn, puilen vervolgens uit. Het belangrijkste Walibi-evenement van het jaar verwordt daardoor tot een halfslachtige happening, waar bezoekers wel de hoofdprijs voor betalen.

Hoewel de personeelsplanning intern al geruime tijd bekend was, werden de sluitingen in eerste instantie nergens gecommuniceerd. Gisteren is op het laatste moment de onderhoudspagina op de Walibi-website aangepast. Daar staat nu een lijst met acht attracties die buiten gebruik zijn.



Enterprise

Het gaat om boomstambaan Crazy River, enterprise G-Force, theekopjesmolen Pavillon de Thé, wildwaterbaan El Rio Grande, de Skydiver, interactieve waterattractie Splash Battle, treinrit Walibi Express en draaiend huis Merlin's Magic Castle. Walibi houdt de Splash Battle sowieso dicht in oktober: de wachtrij wordt gebruikt voor spookhuis The Villa.



Op de halloweenavonden is het park tot 23.00 uur geopend. 's Avonds krimpt het attractieaanbod nog verder in. Naast alle kinderattracties worden ook nagenoeg alle familieattracties gesloten. Zo is het vanaf 17.00 uur niet meer mogelijk om in reuzenrad La Grande Roue te stappen.



Zweefmolen

Om 18.00 uur sluiten onder andere zweefmolen Super Swing, oldtimerbaan Le Tour des Jardins, hoedenmolen Los Sombreros en achtbaan Drako. Zelfs de nieuwe achtbaan Eat My Dust en de nieuwe fietscarrousel Wind Seekers zijn niet open na 18.00 uur. Het populaire horrorfestival duurt dan nog vijf uur.



Wat blijft er over, naast de scare zones en prijzige spookhuizen? Bezoekers zijn aangewezen op de grote achtbanen. Daar kunnen de wachttijden behoorlijk oplopen. Donderdag noteerde Walibi bijvoorbeeld 90 minuten wachten bij Speed of Sound, 120 minuten bij Goliath en Lost Gravity, 165 minuten bij Condor en 180 minuten bij Untamed. Een pas om voortdurend de wachtrij over te slaan kost dit seizoen 175 euro per persoon, bovenop de entreeprijs. De voordringservice is op veel dagen volledig uitverkocht.



Kortingsvouchers

Walibi Holland heeft zelf ook door dat bezoekers op dit moment een matige ervaring voorgeschoteld krijgen. Daarom delen medewerkers bij de uitgang kortingsvouchers uit voor een volgend bezoek.



De bonnetjes - geldig tot en met 31 mei 2024 - zijn goed voor 50 procent korting op de reguliere kassaprijs voor volwassenen. Dat tarief bedraagt 42,50 euro in 2023. De prijzen van volgend jaar zijn nog niet bekend. Het is niet mogelijk om de vouchers te gebruiken voor de resterende Fright Nights, als de toegangsprijs stijgt naar 49,50 euro.