Efteling

Efteling-achtbaan Joris en de Draak dicht tot eind april, met uitzondering van kerst

De Efteling gooit de onderhoudsplanning overhoop. Houten achtbaan Joris en de Draak gaat veel langer dicht dan vooraf was aangekondigd. De rollercoaster is niet alleen gesloten in november en december 2023, maar ook in januari, februari, maart en april 2024.

Joris en de Draak stond eigenlijk op de onderhoudskalender van maandag 30 oktober tot en met vrijdag 22 december. Nu blijkt dat de attractie na de kerstvakantie direct weer buiten gebruik zal zijn. Van maandag 8 januari tot en met eind april kunnen Efteling-bezoekers geen ritje maken.

Oorspronkelijk was het onderhoud verdeeld over drie jaar. Nu is besloten om de werkzaamheden van 2023 en 2024 direct te combineren. "Zo hoeven we het voortraject maar één keer op te starten en kunnen we bijvoorbeeld alle vergunningen in één keer aanvragen", legt projectleider Robin van Dongen uit. "Dat is efficiënter en bespaart kosten."



Klaar

In de kerstvakantie, van 22 december tot en met 7 januari, moet Joris en de Draak wel operationeel zijn. Daarna gaat de ingrijpende klus verder. "We proberen zo veel mogelijk onderhoudswerkzaamheden in deze periode af te ronden, zodat we klaar zijn voor de rest van het jaar, op regulier onderhoud na natuurlijk."



Wat gaat er allemaal gebeuren? Baandelen die nog niet zijn vernieuwd, worden de komende maanden alsnog vervangen. Daarbij gebruikt men een speciale hardhoutsoort die een hogere belasting aan kan. Naast allerlei technische werkzaamheden krijgt de gevel van het stationsgebouw een schilderbeurt en gaat men de medaillons opnieuw decoreren.



Moeras

Het motorhuis krijgt een nieuw dak. Toegangspoortjes en de vallende vaandels worden opgefrist. In de wachtrij is aandacht voor het moeras, de houten vlonder en het Kabinet der Strijdlustigen; een gedecoreerde frisdrankautomaat. Ook het fotopunt wordt onder handen genomen. In de lente vernieuwt de Efteling het straatwerk van het plein rond de attractie, zodat het gebied rolstoelvriendelijker wordt.



Vorig jaar is de coaster voorzien van een stuk stalen rail, om slijtage tegen te gaan. Dit keer komen er geen nieuwe stalen onderdelen meer bij: de rest van de baan blijft van hout. Eind april is de achtbaan weer klaar voor nieuwe ritjes. Naast Joris en de Draak is ook wildwaterbaan Piraña binnenkort maandenlang dicht.