Gardaland Resort

Gardaland teaset 'grote attractie' voor 2024, gebaseerd op indianen

Het Italiaanse pretpark Gardaland opent in 2024 een nieuwe attractie gebaseerd op de legendes van de indianen. Om wat voor attractietype het gaat, wil directrice Sabrina de Carvalho nog niet kwijt. Wel laat ze weten dat sprake zal zijn van een "grote attractie met een grondig thema".

De toevoeging wordt gerealiseerd in de buurt van achtbaan Shaman, een kloon van de Python in de Efteling. Daar was in het verleden de bizarre rollercoaster Sequoia Magic Loop te vinden, dicht sinds 2022. Begin dit jaar is de constructie verwijderd.

"Indianen staan bekend om waargebeurde verhalen die moed en fysieke bekwaamheid aantonen, maar ook om een sterke band met de natuur en beroemde rituelen", vertelt de directrice. "Het verhaal van de indianen is bij iedereen bekend en daarom zal deze nieuwe attractie verschillende generaties aanspreken."



Bouwschuttingen

In het park is vanaf nu al iets zichtbaar van het bouwproject: bij Shaman zijn paarse bouwschuttingen neergezet met een aankondiging in het Engels en in het Italiaans. "Een oude legende van de indianen", valt er te lezen. De laatste twee nieuwe attracties in Gardaland waren Jumanji - The Labyrinth (2023) en Jumanji - The Adventure (2022).