Dierenactivisten stappen opnieuw naar reclamewaakhond vanwege Dolfinarium

Dierenactivisten dienen opnieuw een klacht in tegen het Dolfinarium in Harderwijk. Dierenrechtenorganisatie Bite Back stapt naar de Reclame Code Commissie vanwege "misleidende uitingen" op de website van het Gelderse dierenpark. Ook op een informatiebord in het park zou informatie staan die feitelijk onjuist is.

In totaal gaat het om acht pijnpunten. Het Dolfinarium beschrijft bijvoorbeeld dat er nooit dolfijnen uit Japanse drijfjachten zijn ingevoerd in Europa, maar Bite Back spreekt dat tegen. Verder valt te lezen dat de Dolfinarium-dieren in goede omstandigheden leven. Ook dat zien de activisten anders.

"Aantoonbaar onjuist", zegt campagnecoƶrdinator Raymond Olivers van Bite Back. "Met bijvoorbeeld het verblijf van de zeeleeuwen voldoet het Dolfinarium op dit moment niet aan de EU-dierentuinrichtlijnen." Daarnaast beweert het Dolfinarium een actieve bijdrage te leveren aan EEP, het Europese fokprogramma voor bedreigde diersoorten.



Feiten verdraaien

"Het Dolfinarium is echter geen lid van de EAZA, een vereiste voor deelname aan het EEP", weet Bite Back. "Door feiten te verdraaien geeft het Dolfinarium een veel te rooskleurig beeld van het houden van dolfijnen in gevangenschap", aldus Olivers. "Dat is directe misleiding van bezoekers."



De afgelopen jaren werden al meerdere klachten tegen het Dolfinarium ingediend bij de reclamewaakhond. Daarop zijn de website en de slogan van het park aangepast. Een woordvoerder van het Dolfinarium kiest ervoor om niet op de nieuwe aantijgingen te reageren.