Walibi Holland

Attractiepersoneel Walibi Holland maakt er een potje van in TikTok-video

Het personeelstekort in Walibi Holland is inmiddels zo groot dat het pretpark noodgedwongen onervaren prutsers aan het werk zet. Voor het besturen van de attracties wordt een beroep gedaan op freelancers van YoungOnes, een uitzendplatform voor zzp'ers. Op social media is te zien dat zij er weinig van bakken.

Iemand publiceerde een video van zijn werkdag op TikTok. In het inmiddels verwijderde filmpje is te zien hoe hij met een collega het controlepaneel van familieachtbaan Eat My Dust inspecteert. "Vertrouw nooit een Turk en een Koerd met je kinderen in een achtbaan", zette de maker erbij.

Als de ingehuurde Walibi-werknemers er niet uitkomen, wordt lukraak de noodstop ingedrukt. Vervolgens komt de controlekamer van hoedenmolen Los Sombreros in beeld. Later op de dag blijkt dat de twee al gewaarschuwd zijn door leidinggevenden. "Allebei al een waarschuwing", staat er.



Amateuristisch

Ook filmt de tiktokker - tegen de regels in - achter de schermen. Tot slot maakt hij zelf een ritje in de rollercoaster met zijn personeelskleding aan, tijdens openingstijd. Al met al maken de beelden een amateuristische en onveilige indruk. "Woensdag weer, wie wilt gratis Fast Lane-kaartje?", luidt het bijschrift.



De kans is echter klein dat de freelancer vandaag weer mag komen opdraven. Het Walibi-management heeft de beelden gezien. "We weten ervan en we nemen passende maatregelen", laat een woordvoerder desgevraagd aan Looopings weten. Hij wil verder geen woorden vuilmaken aan de kwestie.



Middelvinger

In de zomer van 2022 ging een ingehuurde Walibi-medewerker nog viral met een TikTok-video waarin hij zijn middelvinger opstak en vertelde dat hij bijna niks hoefde te doen voor 18,50 per uur. Deze week werd duidelijk dat maar liefst zeven attracties gesloten moesten blijven vanwege het aanhoudende personeelstekort.