Walibi Holland

Video: wachtrij van Walibi-achtbaan is hindernisparcours na regenbui

De wachtrij van achtbaan Untamed in Walibi Holland verandert dit najaar op sommige momenten in een soort hindernisparcours. Ruim vier jaar na de opening van de rollercoaster is de afwatering in het gebied nog steeds niet op orde.

Na een regenbui staat het wandelpad voor een groot deel blank. Wachtende bezoekers moeten halsbrekende toeren uithalen om geen natte voeten te krijgen, blijkt uit een filmpje dat youtuber en tiktokker Bart Baan afgelopen week online zette. "Lekker dan...", schrijft hij erbij.

Via TikTok werden de beelden al meer dan 80.000 keer bekeken. In de reacties valt te lezen dat veel bezoekers vergelijkbare ervaringen hebben. Bovendien wordt volop geklaagd over de wachttijd: meerdere mensen geven aan op een halloweendag maar liefst drie uur in de rij gestaan te hebben.