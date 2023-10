Bellewaerde Park

Belgisch attractiepark gaat 4D-film uit Europa-Park draaien

In het Belgische pretpark Bellewaerde Park wordt dit najaar een film vertoond uit een ander attractiepark. Bezoekers kunnen in de halloweenperiode kijken naar Happy Family Next Level 4D. Dezelfde productie ging vorig jaar in première in het Duitse Europa-Park.

De film werd geproduceerd door Mack Animation, de animatiestudio gelieerd aan Europa-Park. Het verhaal borduurt voort op de Happy Family-speelfilms, over gezinsleden die in monsters veranderen. In het 4D-spektakel heeft zoon Max, een weerwolf, een virtualreality-machine gebouwd.

Door toedoen van een magisch amulet komen de spelers echter ín de game terecht. In Europa-Park eindigt het verhaal met een verwijzing naar Yullbe, de virtualreality-attractie van het Duitse resort. Bellewaerde vertoont Happy Family Next Level in de 4D Cinema, naast de attractie Huracan.



Spookhuizen

Bellewaerde viert Halloween van zaterdag 21 oktober tot en met zondag 5 november. Het aanbod bestaat uit de vijf spookhuizen Funerarium, Mexican Massacre, Fantasylum, Voodoo Villains en Mortal Mine en de twee walkthroughs Camping Corpse en Freaky Forest. Verder zijn er verschillende shows, waaronder duikvoorstelling Fiesta de los Muertos.