Wunderland Kalkar

Lichtfestival met dino's in Wunderland Kalkar: DinoGlow Adventure

Het Duitse pretpark Wunderland Kalkar, gelegen op ongeveer 30 kilometer van Nijmegen, organiseert een lichtfestival. Van vrijdag 1 december tot en met zondag 25 februari vindt de eerste editie van Wunderlight Kalkar plaats. Het evenement staat in het teken van dinosaurussen, onder de noemer DinoGlow Adventure.

Naast een lichtroute met lichtgevende dino's zorgt het park voor dino-activiteiten, een dinomuseum en een interactieve show. Kleine avonturiers ontvangen na afloop een diploma met een kleine verrassing.

Een deel van de attracties gaat open. Ze worden "mooi uitgelicht", belooft Wunderland. Er zijn avondopenstellingen op alle vrijdagen en zaterdagen, plus bijna de volledige kerstvakantie en voorjaarsvakantie. DinoGlow Adventure duurt van 17.00 tot 20.30 uur. Overdag is het park dicht.



Tickets kosten 15 euro aan de kassa en 13 euro in de online ticketshop. Het gebruikelijke all-inclusive-horecaconcept geldt 's avonds niet. Wunderland Kalkar is eigendom van de Nederlandse onderneming DeFabrique.