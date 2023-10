Heide Park Resort

Mysterieuze nieuwe attractie in Duits pretpark Heide Park: Katakomben Tour

Het Duitse pretpark Heide Park werkt aan een nieuwe attractie, die in het voorjaar van 2024 af moet zijn. In de buurt van achtbaan Flug der Dämonen realiseert men een beleving met de naam Katakomben Tour. Het project is in nevelen gehuld: Heide Park wil nog niet zeggen om wat voor attractie het gaat.

Wel is duidelijk dat de ervaring overdekt wordt. De attractie komt te liggen in themagebied Transsylvanië. Eerder was hier het station te vinden van Wildwasserbahn II, een waterbaan die in het najaar van 2011 definitief sloot. Twaalf jaar later wordt de locatie opnieuw gebruikt.

Heide Park bedacht een fictief achtergrondverhaal over eeuwenoude catacomben die onverwachts ontdekt zouden zijn tijdens graafwerkzaamheden. "Wat er met deze ongelofelijke vondst gaat gebeuren, wordt nog besproken", staat in een persbericht.



Angstaanjagend

"Men zegt dat de catacomben al in 2024 opengaan voor openbare rondleidingen; een unieke belevenis die de levens van dappere gasten op een angstaanjagende wijze zal veranderen." De komende maanden deelt het park meer informatie over de toevoeging. Deze week kwamen alvast twee zwart-wit-foto's naar buiten.