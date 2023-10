Madurodam

Video: mini-ongeluk op vernieuwde mini-snelweg in Madurodam

De snelweg in Madurodam is vernieuwd. Het Haagse miniatuurpark huisvest al sinds 1952 een stukje snelweg. In samenwerking met Rijkswaterstaat heeft het tafereel een opknapbeurt gehad. Bezoekers kunnen nu kijken hoe een miniatuurauto een ongelukje meemaakt.

Een wagen komt stil te staan met pech, waarna een weginspecteur poolshoogte komt nemen. Boven de rijstrook verschijnt een rood kruis op de matrixborden, net als in het echt. Het autootje begint te roken, maar uiteindelijk komt alles goed en kan het voertuig de reis vervolgen.

Ook ecoduct Woeste Hoeve en de Leidsche Rijntunnel werden toegevoegd aan de 35 meter lange snelweg. Madurodam spreekt over de A52. Het gaat om een fictieve naam, want in Nederland ligt geen snelweg die zo heet.



Slagaders

Rijkswaterstaat spreekt zelf over "het kleinste vervangings- en renovatieproject". "De Nederlandse snelwegen zijn de slagaders van onze economie. Zij brengen mensen samen, koppelen regio's en verbinden ons land met de rest van Europa. Dat willen we ook laten zien in Madurodam."