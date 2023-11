Disneyland Paris

Nieuw jubileumboek Disneyland Paris staat in het teken van honderd jaar Disney

Disneyland Paris heeft het honderdjarig bestaan van The Walt Disney Company aangegrepen voor het uitbrengen van een speciaal jubileumboek. In het 230 pagina's tellende boekwerk wordt de geschiedenis van Disney verteld aan de hand van bijpassende locaties in het Disney-resort.

"De lezer wordt uitgenodigd om de historie van dit bedrijf te verkennen aan de hand van honderd toepasselijke jaartallen, die op een bijzondere manier terugkomen in Disneyland Paris", laat Disney weten. "Of het nu gaat om attracties, shows, evenementen of verwijzingen."

Het tweetalige boek - Frans en Engels - draagt de titel Disneyland Paris Célèbre 100 Ans de Disney. Men spreekt over "een fascinerende speurtocht doorspekt met talloze anekdotes en archieffoto's". De auteurs waren vorig jaar nog verantwoordelijk voor het boek The Art of Disneyland Paris.



Storybook Store

Het nieuwe boek is sinds afgelopen week voor 40 euro verkrijgbaar bij drie souvenirwinkels: The Storybook Store en Harrington's Fine China & Porcelains in het Disneyland Park en The Disney Gallery in Disney Village. De oplage is beperkt.