Kabonk

Overdekt speelparadijs in Breda verandert in nachtmerrie tijdens Haunted Playground

Waar normaal gesproken kinderen spelen, lopen deze maand op één avond gruwelijke figuren rond. Het overdekte speelparadijs Kabonk in Breda is op vrijdag 27 oktober alleen toegankelijk voor personen van 18 jaar en ouder. Dan verandert de speelhal in een nachtmerrie, met acteurs en schrikeffecten.

Het concept wordt Haunted Playground genoemd. "Nadat iedereen is vertrokken, verandert Kabonk in een angstaanjagende plek waar in elke donkere hoek een huiveringwekkende verrassing op de loer ligt", laten de initiatiefnemers weten.

"Durf jij deze verlaten speelplaats te betreden samen met je vrienden, collega's, medestudenten en stoere broers en zussen?" Van een kindvriendelijke setting zal in ieder geval geen sprake zijn. "Deze speciale 18+-avond bevat griezelige elementen, echte acteurs en schrikmomenten."



Zeven verdiepingen

Haunted Playground duurt van 20.00 tot 22.30 uur. Tickets worden online verkocht voor 15 euro per stuk. De speeltoestellen zijn gemaakt zodat volwassenen er ook gebruik van kunnen maken, benadrukt een woordvoerster.



Het zeven verdiepingen tellende speelpark bevindt zich op het Bredase evenemententerrein Breepark. Jongere waaghalzen kunnen ook komen griezelen in de herfstvakantie: voor bezoekers van 10 tot en met 17 jaar vindt op zaterdag 28 oktober de zogenoemde Spooky Night plaats, van 19.00 uur tot 21.00 uur.