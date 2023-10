Walibi Holland

Engelse pretparkkenner weggeblazen door Walibi-spookhuis Slaughterhouse: 'Ongelofelijke ervaring'

Spookhuis Slaughterhouse in Walibi Holland heeft een diepe indruk achtergelaten op een beroemde Britse vlogger. Shawn Sanbrooke, bekend van zijn YouTube-kanaal Theme Park Worldwide, bezocht het attractiepark in Biddinghuizen afgelopen weekend voor het eerst tijdens Halloween. Daar probeerde hij verschillende haunted houses uit.

Over Slaughterhouse, geopend in 2022, is de youtuber en halloweenkenner lyrisch. "Oh mijn god", zegt hij na afloop van het bezoek. "Van alle jaren dat ik halloween-attracties uitprobeer, is dit zonder twijfel de meest unieke en de engste die ik ooit heb gedaan. Ik vond het geweldig."

Sanbrooke vertelt zijn 365.000 abonnees wat hij heeft meegemaakt in het lugubere slachthuis, waar bezoekers vastgebonden worden aan een soort vleeshaak. "Het was zo goed gedecoreerd en zo expliciet. Ze hebben me vastgepakt, gegrepen, getrokken en geduwd." Bovendien spraken de acteurs voor de gelegenheid Engels.



Kaalgeschoren

De vlogger beschrijft scènes waarin hij als het ware werd kaalgeschoren, een stempel op zijn hoofd kreeg en werd ondergespoten met barbecuekruiden. Ook werd er met messen gezwaaid. "Ik was zo bang, maar ik ben ontzettend blij dat ik het gedaan heb. Het was prachtig aangekleed, het was immersief, de acteur deden het geweldig."



Een ticket voor Slaughterhouse kost in de voorverkoop 22,50 euro en op de dag zelf 25 euro. "Ik zou het zo weer betalen om het te kunnen doen", zegt de pretparkexpert. "Als je hier bent en je houdt van Halloween en darkrides, want het is eigenlijk een hangende darkride, ga het dan zeker doen. Ik raad het aan. Wat een ongelofelijke ervaring."