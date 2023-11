Efteling

Video: voorlopig laatste weekend voor Efteling-wildwaterbaan Piraña

Efteling-bezoekers moeten wildwaterbaan Piraña na komend weekend behoorlijk lang missen. Vanaf aanstaande maandag is de bekende attractie bijna acht maanden gesloten voor groot onderhoud. Een video brengt de huidige staat van de attractie in beeld.

Als de Piraña eind juni 2024 weer opengaat, heeft de woeste rivier een gedaantewisseling ondergaan. De Efteling heeft nog niet bekendgemaakt wat er precies gaat veranderen, maar de lengte van de opknapbeurt verraadt dat het niet gaat om kleine aanpassingen.

Verwacht in ieder geval upgrades aan het decor: er is een vergunning aangevraagd voor het realiseren van nieuwe rotspartijen. In het voorjaar van 2021 zijn oude rotsen gesloopt vanwege instortingsgevaar. De afgelopen jaren was er geen budget voor vervanging.



Achtergrondverhaal

De Piraña opende in 1983, naar een ontwerp van Ton van de Ven. Het is één van de weinige Efteling-attracties zonder achtergrondverhaal. Bezoekers maken simpelweg een wilde vaartocht langs decors gebaseerd op Midden- en Zuid-Amerikaanse culturen. De soundtrack stamt uit 2009.