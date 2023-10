Avonturenpark Hellendoorn

Video: verschillende vernieuwingen bij horror-evenement Screams in Avonturenpark Hellendoorn

Avonturenpark Hellendoorn heeft horror-evenement Screams opgefrist. Bezoekers van de halloweenavonden in het Overijsselse pretpark kunnen dit jaar drie nieuwigheden ontdekken. Zo is de bestaande scare zone Freak Circus uitgebreid met een gratis overdekte walkthrough.

Daarvoor wordt een voormalig snoepwinkeltje in een theatergebouw gebruikt. Durfallen wandelen door gangen met decors en effecten, alsof ze zich achter de schermen van een circus bevinden. Ook spookhuis Death Lab is vernieuwd: er kwam een aangepaste finale, vormgegeven als een mortuarium.

Verder is de interactieve walkthrough Zombie Attack een stuk groter geworden. Er lopen nu zo'n twintig acteurs rond. Het verhaal gaat over een festivalterrein waar een nucleaire bom is ingeslagen. Deelnemers krijgen de opdracht om zich met laserpistolen te verdedigen tegen bloeddorstige zombies, terwijl de dj gewoon doorspeelt. De ondertitel luidt Festival Rampage.



Rioolrat

Verder kunnen durfallen zich verheugen op de spookhuizen Horror Hotel en Witch House, de scare zones Death Street, Pirates Bay, Red Thirst en Dragon Fear en de walkthrough Underground in de wachtrij van achtbaan Rioolrat. Het evenement wordt afgetrapt met vuurwerk. De poorten sluiten om 23.00 uur.



Tien attracties blijven 's avonds geopend. Eén van de vier avonden is achter de rug. Screams vindt nog plaats op zaterdag 21 oktober, zaterdag 28 oktober en zaterdag 4 november. Met een nieuw vip-ticket van 39,95 euro - bovenop de entreeprijs - mogen bezoekers de wachtrijen bij de spookhuizen overslaan.