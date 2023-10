De Orchideeën Hoeve

Junglepark in Flevoland opent nieuw waterwerelddeel met duizenden vissen

Junglepark De Orchideeën Hoeve in Flevoland is uitgebreid met een waterwerelddeel. In de nieuwe Pankong River daalt de bezoeker af naar een groot aquarium met twee panorama-ramen. Daar ontdekken ze een leefwereld met drieduizend tropische vissen.

In het bassin van 300.000 liter water wonen onder andere de vorkbaardvis, de arapaima en de pauwoogstekelrog. De show wordt gestolen door drie Pangasius sanitwongsei's, vertelt mede-eigenaar Thomas Maarssen. "Dankzij hun imposante uiterlijk worden ze ook wel zoetwaterhaaien genoemd. Ze zijn de opvallendste bewoners van Pankong River."

De Orchideeën Hoeve, gelegen in Luttelgeest, heeft sinds 2014 een dierentuinvergunning. Sindsdien werd geïnvesteerd in verschillende nieuwigheden, waaronder de Zwevende Bloementuin, het Jungletheater, het Makirijk, de Stokstaartjestuin en Aarts Speeljungle.