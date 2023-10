Franse pretpark Futuroscope werkt aan nieuwe attracties en zwemparadijs

Futuroscope

Het Franse pretpark Futuroscope opent komend seizoen verschillende nieuwe attracties. Familiegebied Futuropolis wordt uitgebreid met een boomstamrivier, een 12 meter hoge schommelattractie en een bioscoopzaal. De toevoegingen moeten in april 2024 af zijn.

De waterbaan gaat La Rivière des Bûcherons heten. Het bescheiden parcours bestaat uit twee bochten en één kleine lift met een splash. De schommel - La Centrale Hydroélec' - wordt geleverd door de Duitse firma ART Engineering. Het gaat om een zogenoemde wild swing, waar vijfhonderd personen per uur een ritje in kunnen maken.

Soortgelijke attracties staan al in Karls Erlebnis-Dorf Elstal en Potts Park Minden in Duitsland en Fantasiana Erlebnispark Straßwalchen in Oostenrijk. Futuroscope kleedt de machine aan als een waterkrachtcentrale met de naam Hydro Dynamo.



Robotarm

In de nieuwe bioscoop zijn films te zien gericht op de allerkleinsten. Verder kunnen bezoekers vanaf februari kijken naar een overdekt theaterspektakel met een robotarm, videoprojecties en lasers. Het is de vervanger van de voorstelling Les Mystères du Kube, die te zien was tussen 2015 en 2020.



Daarnaast werkt het futuristische themapark aan een groot overdekt zwemparadijs: Aquascope. De opening moet plaatsvinden in juli 2024. Eerder werd gesproken over de komst van een spectaculaire waterattractie in 2024, gebouwd door leverancier Mack Rides. Dat project is uitgesteld.