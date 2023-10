Walibi Holland

Video: zo kunnen Walibi-bezoekers dit jaar op de foto met Eddie de Clown

Eddie de Clown heeft een oplossing voor bezoekers die met hem op de foto willen. De mascotte van de Halloween Fright Nights in Walibi Holland ontvangt naar eigen zeggen veel complimenten over zijn nieuwe show, die vol zit met grove humor en bizarre acts. Toch komt één vraag regelmatig terug: waar zijn de meet-and-greets?

Veel Eddie-fans willen weten of ze een foto kunnen maken met de beroemde horrorclown. Hoewel er dit jaar officieel geen fotomomenten op de planning staan, zegt het cynische halloweengezicht tóch een manier gevonden te hebben om de zeurende bezoekers tegemoet te komen. In een filmpje laat hij zien hoe hun wens in vervulling kan gaan.

Eddie de Clown speelt de hoofdrol in de scare zone Festival of Freaks, waar verder een lilliputter, een zangeres, een vuurspuwer, een slangenmens, een jongleur en dansers optreden. Er zijn nog Fright Nights op alle donderdagen, vrijdagen, zaterdagen en zondagen tot en met 29 oktober.