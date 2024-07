Taunus Wunderland

Powered coaster uit failliet pretpark krijgt tweede leven in Duitsland

Een Duits pretpark heeft een achtbaan geopend met een bijzondere historie. Taunus Wunderland, gelegen in de deelstaat Hessen, nam dit weekend de powered coaster Gobbi Express in gebruik. De attractie is afkomstig uit het failliete Space Center Bremen.

Daar was de achtbaan operationeel in 2003 en 2004, onder de naam Galaxie Express. Vervolgens ging het park failliet en werd de coaster van fabrikant Mack Rides afgebroken. Het duurde twintig jaar voordat de attractie weer operationeel was.

Wel zijn er in de tussentijd aanpassingen verricht. In Space Center waren de karretjes voorzien van kappen met schermen, zodat elke passagier een eigen headset ter beschikking had. Nu is sprake van reguliere treinen zonder schermpjes.



Langste achtbaan

In Taunus Wunderland zou de coaster eigenlijk Mond-Katapult gaan heten, Duits voor Maan-Katapult. Uiteindelijk is dus gekozen voor een andere naam. Het park promoot de 500 meter lange toevoeging, onderdeel van themagebied Aryas Drachenschlucht, als "de langste achtbaan van Hessen".