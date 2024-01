Le Pal

Frans pretpark bouwt 27 meter hoge waterachtbaan: Fjord Explorer

In het Franse pretpark Le Pal wordt gewerkt aan een 27 meter hoge waterachtbaan. Aankomend voorjaar opent het attractiepark in de regio Auvergne-Rhône-Alpes een nieuwe water coaster van de Duitse fabrikant Mack Rides, onderdeel van een Scandinavisch themagebied. De attractie krijgt de naam Fjord Explorer.

Boten, bestaand uit vier rijen met twee zitplaatsen, leggen een parcours af met zowel een vaargeul als een achtbaanrail. De topsnelheid bedraagt zo'n 80 kilometer per uur. Het attractietype is vergelijkbaar met Poseidon in Europa-Park (Duitsland), Skatteøen in Djurs Sommerland (Denemarken) en Krampus Expédition in Nigloland (Frankrijk).

Fjord Explorer verrijst tussen draaimolen Le Carrousel en slingerende schijf Le Disque du Soleil. "In een gloednieuwe Scandinavische zone, met kleurrijke huizen met groene daken aan de rand van een meer, kun je genieten van een ontspannend boottocht die verandert in een duizelingwekkende ervaring op bijna 30 meter hoogte", laat Le Pal weten.



Subsidie

Er wordt ook een nieuw restaurant gerealiseerd. Voor het bouwproject, dat 12,5 miljoen euro kost, ontvangt het park subsidie uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de Europese Unie. Het gaat om een kwart van het totale investeringsbedrag.