Looopings stopt met eigen iPhone- en Android-app

Looopings stopt met de ondersteuning van de eigen iPhone- en Android-app. Vanaf vandaag is de applicatie niet meer te vinden in de Apple Store en Google Play. Er zullen geen updates en notificaties meer komen. We raden bestaande gebruikers aan om de app te verwijderen.

De allereerste officiële Looopings-app stamt uit 2013. Meer dan tien jaar later trekken we de stekker eruit. Door beleidswijzigingen bij Apple en Google zijn rigoureuze wijzigingen nodig binnen de opzet van de app. Het doorvoeren van dergelijke updates en onderhouden van de applicatie zou te kostbaar en tijdrovend worden.

De Looopings-app was geen native app: gebruikers kregen simpelweg de mobiele website te zien, die ook naar voren komt door in een browser naar looopings.nl te surfen. Aan de mobiele gebruikservaring zal dus niets veranderen.



Snelkoppeling creëren

Wie Looopings opnieuw wil toevoegen aan het startscherm van een smartphone, kan daarvoor zelf een snelkoppeling creëren via de mobiele website. Apple-gebruikers openen daarvoor looopings.nl in de Safari-browser, waarna ze via de deelknop de optie 'Zet op beginscherm' selecteren. Op een Android-telefoon werkt de functionaliteit door in de Chrome-browser het menu te openen en 'Toevoegen aan startscherm' te kiezen.



De Looopings-app werd door veel personen gebruikt om pushnotificaties te ontvangen: berichten bij breaking news. Ook daar zijn alternatieven voor: in de apps van Threads en X is het mogelijk om notificaties aan te zetten door bij het Looopings-profiel op belletje te drukken. Verder verschijnen links naar de belangrijkste nieuwsberichten op Instagram Stories.