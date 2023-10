Familiepark Mondo Verde

Halloween in Limburgs attractiepark Mondo Verde voor het eerst met betaald spookhuis

Het halloween-evenement in het Limburgse attractiepark Mondo Verde wordt dit jaar iets groter. Bezoekers van Halloween The Villains kunnen in 2023 voor het eerst een betaald spookhuis betreden. Voor 4 euro per persoon nemen ze een kijkje in Freak House, een overdekte beleving met een beperkte capaciteit.

Halloween The Villains wordt voor de achtste keer georganiseerd door Twilight Fantasy Productions. EĆ©n weekend per jaar transformeert Mondo Verde in Landgraaf tot een horrorfestival met ruim 140 acteurs. "Bijzonder is dat ons programma elk jaar anders is", vertelt een woordvoerster aan Looopings. "We hebben nooit dezelfde zones."

In Freak House is plek voor ongeveer tweehonderd personen per uur. Dit keer bestaat het aanbod verder uit de scare zones The Last Hope, Hellfire en Joyland, het spookhuis Cinema 666, het doolhof Hellraiser Maze en de walkthrough Forest Creeps.



Mascotte

Daarnaast wordt gezorgd voor een kermisattractie waar eveneens acteurs ronddwalen: funhouse Adventure Island, voor 3,50 euro. Het jaarthema luidt "Unleash Hell". De organisatie introduceert voor het eerst een eigen mascotte: Viktor.



The Villains vindt plaats op vrijdag 27 en zaterdag 28 oktober, van 19.00 tot 00.00 uur. De attracties van Mondo Verde zijn gewoon geopend. Tickets kosten 27,50 euro. Een week eerder, op zaterdag 21 oktober, is er nog een speciaal griezel-evenement voor kinderen: The Little Villains. Dat begint om 18.30 uur.