Disneyland Paris

Nu te zien: nieuw seizoen van documentaireserie over Disney-attracties

In een nieuw seizoen van een documentaireserie over Disney-attracties speelt ook Disneyland Paris een rol. Sinds deze week is op streamingplatform Disney+ het tweede seizoen van de serie Behind the Attraction te zien. Kijkers komen alles te weten over het ontstaan van verschillende iconische Disney-belevingen.

Vijf van de zes nieuwe afleveringen behandelen zaken uit het Europese Disney-resort. Disneyland Paris kwam in 2021 ook al ter sprake in het eerste seizoen van Behind the Attraction, met episodes over onder andere Haunted Mansion, Star Tours, The Twilight Zone Tower of Terror, Space Mountain, It's a Small World en Disney-kastelen.

De focus ligt echter op de Amerikaanse Disney-parken. Dit keer komen creaties uit Disneyland Paris voorbij in delen over Pirates of the Caribbean, Big Thunder Mountain, Indiana Jones, het eten in de parken en avondspektakels. Zo wordt droneshow Disney D-Light in beeld gebracht. Verder besteedt men bijvoorbeeld aandacht aan restaurant Walt's.



Achtbaan

De Indiana Jones-aflevering gaat eigenlijk over de ontwikkeling van darkride Indiana Jones Adventure in het Amerikaanse Disneyland, maar ondertussen wordt ook iets verteld over achtbaan Indiana Jones et le Temple du Péril in Disneyland Paris.



De makers combineren beelden uit het Disney-archief met nieuwe interviews met betrokkenen. In verschillende andere delen van de wereld was de serie vorige maand al te bekijken. Nederlandse Disney+-gebruikers moesten langer geduld hebben.



Dwayne Johnson

Behind the Attraction werd geregisseerd door Brian Volk-Weiss. Het lollig bedoelde commentaar is van Paget Brewster. De bekende acteur Dwayne Johnson trad op als uitvoerend producent.